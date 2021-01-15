Число отравившихся в Буйнакске приблизилось к 200

В Буйнакске уже 196 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на отравление. Большинство из них — дети. Госпитализация потребовалась 96 жителям дагестанского города.

Число отравившихся уточнил ТАСС со ссылкой на предоставленную мэрией Буйнакска информацию.

«Всего с самого начала [инцидента] за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей», — подчеркнули в администрации.

Медики отпустили домой 68 пациентов. Все они дети. В больницах города на лечении находятся 96 человек, в том числе 73 ребенка.

В Роспотребнадзоре причиной массового отравления ранее уже назвали грязную воду из-под крана. В ней обнаружили возбудителя дизентерии. Ее можно подхватить через воду или еду, ее симптомы похожи на течение обычного отравления. Заболевание опасно сильным обезвоживанием, но лечится довольно просто — обычными антибиотиками.

В городе усилили контроль за качеством питьевой воды, посоветовали жителям пока не пользоваться водопроводной водой для бытовых нужд и максимально тщательно соблюдать гигиену.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.