Число отравившихся метанолом после вечеринки в Казани достигло 15 человек

За помощью к медикам после вечеринки в Казани обратились 15 человек, 13 из них находятся в больнице. Обновленные данные сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя медучреждения, где лежат пострадавшие.

По его данным, в больницы обратились еще две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию. По предварительной информации, в Москве девушку оставили под наблюдением врачей.

По данным Минздрава Татарстана, у 13 ранее госпитализированных в казанскую горбольницу № 7 были выявлены признаки отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Все пострадавшие 1999–2003 годов рождения.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи установили, что 16 ноября 18 знакомых отмечали день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи. На празднике большинство пили спиртное, которое, вероятно, могло стать причиной отравления. По подозрению в сбыте несертифицированной алкоголя были задержаны четверо жителей Казани.

В полиции ранее установили, что один из организаторов вечеринки купил пятилитровую канистру с алкоголем. Он намеревался угостить друзей на своем дне рождения. Вместо спиртного он взял в багажнике бутыль со стеклоомывателем такого же объема. Студенты добавили в жидкость ароматизаторы и выпили ее. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.