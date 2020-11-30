Число онлайн-покупок в России в «черную пятницу» взлетело на 145%

Количество покупок россиян в интернете во время прошедшей «черной пятницы» подскочило на 145% по сравнению с 2019 годом. Лидерами на распродаже стали продукты питания.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Среди продуктов питания число покупок подскочило в 19 раз по сравнению с 2019 годом, средний чек возрос до тысячи рублей.

В категории «Одежда и обувь» продажи взлетели на 330%, а средняя стоимость одной покупки составила 8,1 тысячи рублей. замыкают топ-3 товары для дома, ремонта и хозяйства. В этой категории продажи увеличились на 216%.

Как отметил представитель «Платформы ОФД», в 2020 году доля продаж в Сети выше, чем в обычных магазинах. Собеседник издания связал это с коронавирусными ограничениями. Россияне быстро привыкли к формату онлайн-покупок и активнее стали покупать продукцию на интернет-площадках.

Прошедшая «черная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за последние четыре года, заметил гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев.

Во время «черной пятницы» магазины продают товары с огромными скидками. При этом они не работают себе в убыток, так как за продукцию уже заплатили богатые покупатели. Кроме того, в дни распродаж можно составить базу новых клиентов, которые принесут деньги в будущем. Об этом «360» рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.