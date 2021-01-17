Число обратившихся с отравлением в Буйнакске выросло до 303

По последним данным, число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 303, из них 199 потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в мэрии города.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

По его данным, на сегодняшний день в больнице остаются 70 пациентов, из них 43 — дети. За последние сутки выписались 34 пациента, поступивших было 10. Также в пресс-службе уточнили, что наблюдается «положительная динамика».

В Роспотребнадзоре причиной массового отравления назвали грязную воду из-под крана. В ней обнаружили возбудителя дизентерии. Также его нашли и в материалах пациентов. Симптомы похожи на течение обычного отравления. Заболевание опасно сильным обезвоживанием, но лечится обычными антибиотиками. Сейчас горожанам стали доставлять питьевую воду.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.