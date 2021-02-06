Число обратившихся к врачам с признаками отравления жителей Дагестана увеличилось до 64

«Число пациентов с признаками ОКИ в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство это дети школьного возраста из села Арани. Основные симптомы — диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что медики выявляют новых заболевших: они обходят дворы, меряют людям температуру и расспрашивают о самочувствии. Работают шесть участковых и 18 прививочных бригад. Минздрав региона направил в Хунзахский район республики инфекционистов и эпидемиологов. Специалисты организовали фагирование и вакцинацию от гепатита А.

«На данный момент, 145 человек из группы риска — контактный контингент, прошли фагирование как специфический и безопасный метод профилактики развития заболевания. Фагирование в очаге продолжается», — добавили в министерстве.

Накануне следователи завели уголовное дело после массового отравления детей из школы села Арани. Вчера плохо себя почувствовали около 30 человек.