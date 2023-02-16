Важное 16 февраля 2023, 15:35 Число обращений от россиян об усыновлении детей из Донбасса выросло Путин: число обращений по усыновлению детей из четырех новых регионов России растет

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Число обращений от россиян, которые хотят усыновить детей из новых регионов страны, растет. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской народных республик, из Херсонской области, из Запорожской [области]», — отметил глава государства.

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По его словам, этим вопросим уже давно занимается институт уполномоченного по правам ребенка — почти на протяжении девяти лет.

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О встрече российского лидера с омбудсменом сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Львова-Белова подготовила доклад, в котором расписала актуальные проблемы и обращения в приемную. Также она предоставит данные об оказании помощи и обеспечении прав детей в стране.

В минувшую среду, 15 февраля, глава Минтруда Антон Котяков на совещании с Путиным сообщил, что выплаты единого пособия трем миллионам российских детей одобрили.