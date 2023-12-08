Общество 08 декабря 2023, 18:20 Число обращений на прямую линию Путина превысит миллион Песков: число обращений россиян на прямую линию с Путиным превысит миллион РИА «Новости»

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Число вопросов к прямой линии президента России Владимира Путина превысит миллион. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более — это очевидно», — уточнил Песков.

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Весь массив обращений, по его словам, будет обрабатывать Общероссийский народный фронт в содействии с регионами, с главами субъектов, в содействии с «компаниями, естественными монополистами»

«А это свыше миллиона вопросов — сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за миллион так солидно — весь этот массив будет обрабатываться», — подчеркнул представитель Кремля.

В ходе прямой линии с главой государства будут работать модераторы — они возьмут на себя ту часть, которая касается вопросов россиян, добавил Песков. А сам пресс-секретарь президента в свою очередь будет модерировать общение с журналистами.

Несмотря на то, что в ходе программы Путин не сможет ответить на все вопросы, каждым из обращений будут заниматься в течение года, добавил он.

Высокую активность россиян по обращениям на прямую линию Песков объяснил большой консолидацией граждан вокруг президента, уточнив, что во многих из них люди говорят о поддержке и о том, что они хотят видеть Путина на посту главы государства.

«И при этом они не молчат, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная, наверное, характеристика нынешней прямой линии», — заключил представитель Кремля.