Число новых заражений коронавирусом за сутки резко снизилось в России

За последние сутки в России выявили 30 209 новых заболевших ковидом. Это более чем на 500 человек меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (+2948), Санкт-Петербурге (+2111) и Подмосковье (+1616). Всего за сутки выздоровели 35 794 человека, скончался 1181 пациент.

Общее количество заболевших COVID-19 с началом пандемии в России, таким образом, составило 9 925 806, полностью поправился 8 637 861 человек, умерли 286 004. Коллективный иммунитет, по последним данным, составляет 53,7%.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 362 663 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тем временем заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет. По словам заведующей лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елены Бурцевой, этот сезон отличился ранним приходом вируса.

Она отметила, что в прошлом году коронавирус практически полностью вытеснил грипп, заболеваемость была низкий, однако в 2021 году все вернулось на круги своя. Специалисты подчеркивают, что проверенный способ защиты от гриппа и COVID-19 — это вакцинация.