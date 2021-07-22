Число новых случаев ковида в России вновь превысило 24 тысячи

За последние сутки в России выявили 24 471 случай COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировали 6 054 711 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4287) и Санкт-Петербурге (1943). В Подмосковье зафиксировали 1835 положительных тестов на коронавирус, это минимальное значение с 21 июня.

За сутки погибли 796 пациентов с подтвержденным ковидом. Общее число смертельных исходов теперь составляет 151 501. По смертности антирейтинг возглавляют Москва (102) и Санкт-Петербург (95).

Медики выписали за 24 часа 22 660 человек. Число успешно переболевших ковидом в России увеличилось до 5 427 457.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 9 695 303 ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В центре «Вектор» в четверг рассказали, что в России зафиксировали не только индийский, но и бразильский штамм коронавируса. Обе мутации считаются более заразными и вызывают озабоченность у специалистов.