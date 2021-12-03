Число новых случаев ковида в России снова опустилось ниже 33 тысяч

За последние сутки еще 32 930 случаев коронавируса выявили в 85 российских регионах. При этом у 2555 человек не было клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа поправились 36 514 пациентов, скончались — 1217. Больше всего новых случаев в Москве (+3304), Санкт-Петербурге (+2609) и Подмосковье (+1813).

С учетом последних данных в России с начала пандемии зафиксировали 9 736 037 случаев COVID-19. Справиться с болезнью смогли 8 436 631 человек, умерли 278 857.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 184 895 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее российские врачи назвали пять факторов, которые мешают победить эпидемию коронавируса. Среди них — отказ от самоизоляции после контакта с предполагаемыми зараженными людьми, отказ от ношения масок, активное посещение мест с большим количеством людей таких, как рестораны, бары, концерты и театры, а также нежелание вакцинироваться, нерегулярное мытье рук и использование антисептиков.

Медикам зачастую приходиться бороться со слухами касательно опасности вакцинации. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг миф о том, что делать прививку в специальных пунктах в общественных местах опасно.