Число новых случаев коронавируса вновь превысило 18 тысяч в России

В России за 24 часа выявили 18 841 случай коронавируса. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 7 194 926 больных ковидом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и Подмосковье (790). Из всех новых больных у 1391, то есть у 7,4%, не было симптомов ковида.

За сутки скончались 792 пациента с коронавирусом. Самые высокие показатели по смертям у Москвы (49), Санкт-Петербурга (38) и Свердловской области (38). Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончался 195 041 человек.

За 24 часа врачи выписали 17 039 человек. С учетом этих данных число успешно переболевших ковидом россиян составляет 6 435 072. Больше всего выздоровевших за сутки в Москве (1430), Санкт-Петербурге (902) и Подмосковье (887).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высокой оценке ВОЗ российских показателей в борьбе с ковидом. Она напомнила, что по числу заболевших на 100 тысяч человек в сутки Россия не поднималась выше 60-го места.