Число новых случаев коронавируса в России за сутки превысило 177 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 177 282 случая коронавируса. В больницы попали 18 032 человека, это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Больше всего новых случаев ковида зафиксировали в Москве (22 444), в Санкт-Петербурге прирост составил 21 780 случаев. В Московской области выявили 11 701 случай COVID-19.

В оперштабе уточнили, что за сутки врачи зафиксировали 714 летальных исходов от ковида. Полностью выздоровели еще 60 507 человек.

С начала пандемии в России выявили 12 630 047 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Росту заболеваемости в этом году способствовал штамм «омикрон». Ковид, который вызывает эта мутация вируса, имеет симптомы, схожие с гриппом и ОРЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что «омикрон» потерял способность проникать в легочную ткань человека. В основном он поражает верхние дыхательные пути.