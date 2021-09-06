Число новых случаев коронавируса в России вновь упало ниже 18 тысяч

В России за сутки коронавирус нашли у 17 856 человек, за это время выздоровели и выписались из больниц 14 276, погибли — 790 пациентов. Данные об этом опубликовал оперштаб.

Всего в России за время пандемии коронавирусом заразились 7 030 455 человек. За этот период болезнь смогли побороть 6 285 007 россиян, погибли — 187 990. Врачи сделали более 181,2 миллиона ПЦР-тестов. В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 833 814 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Москве за сутки коронавирус нашли у 1463 человек, выздоровели и выписались 1278 пациентов, умерли — 46.

В Санкт-Петербурге зараженных стало на 690 человек больше. За сутки в городе выздоровели 590 пациентов, скончались — 40.

В Московской области за минувшие 24 часа врачи выявили коронавирус у 891 жителя. За это время из больниц выписались гораздо больше — 1181, скончались 16 человек.

В Чукотском автономном округе за сутки медики обнаружили коронавирус только у трех человек, в Ненецком автономном округе — у 12.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что число выявляемых случаев ковида в Московской области снижается на протяжении месяца. Вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами.