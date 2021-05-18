Число новых случаев коронавируса в России вновь понизилось до 8 тысяч

В России за сутки выявили 8183 случая COVID-19 в 84 регионах. Общее число больных с начала пандемии теперь составляет 4 957 756 человек.

Среди новых больных, по данным оперативного штаба, у 1186 не было симптомов ковида.

За сутки зафиксировано 364 смерти среди зараженных коронавирусом. За весь период пандемии в России скончались 116 575 человек.

За 24 часа врачи выписали 8972 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число успешно переболевших ковидом россиян теперь составляет 4 572 226 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 2430. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 772 новых больных. А в Подмосковье — 709. В Московской области с начала пандемии сделали 7 588 171 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

Тройка лидеров по числу выписанных больных выглядит так же: Москва, Санкт-Петербург и Московская область.