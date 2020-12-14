Число новых случаев коронавируса в России опустилось ниже 28 тысяч впервые с 10 декабря

В России за сутки подтвердили 27 328 новых случаев коронавируса. Их число ниже 28 тысяч впервые за несколько дней — с 10 декабря. Инфекцию выявили у жителей 84 регионов. Всего с начала эпидемии заболели 2 681 256 человек.

Поправились за последние 24 часа 18 562 пациентов с COVID-19. Всего выздоровевших 2 124 797. Скончались еще 450 больных. Умерших теперь 47 391.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 снизилось до 5874 (накануне их было 6425). В Санкт-Петербурге показатель остался примерно на том же уровне (+3771 за последние 24 часа против воскресных 3768). Московская область находится на третьем месте по выявленным коронавирусным больным (+1484 новых случая). На 493 ковид-пациента стало больше в Нижегородской области, на 403 — в Архангельской.

В России провели более 83,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, их сделано 463 тысячи. Из-за подозрения на COVID-19 медики оставили 568 749 человек.

В Московской области количество исследований на наличие в организме SARS-CoV-2 достигло 4 534 190. Тестирование проводили в том числе для людей, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Анализы на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые могут при желании пройти обследование в частных лабораториях.