Число новых случаев коронавируса снова упало ниже 9 тысяч

В России за сутки выявлено 8885 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. До этого показатель меньше девяти тысяч фиксировали 24 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Среди них у 11,9% болезнь протекает бессимптомно.

Наибольший среднесуточный прирост зарегистрирован в Москве — 1551 человек. В Санкт-Петербурге заболели 749 местных жителей, а в Московской области — 586. Следом за ними идет Нижегородской область, где зарегистрировали 328 новых случаев. Пятерку антирейтинга замыкает Ростовская область (244).

Наименьший темп прироста выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки из регионов РФ зафиксирован в Туве — 0,01%. На втором месте идет Магаданская область — 0,02%, а на третьем — Еврейская автономная область (0,05%).

Кроме того, зафиксировано 387 летальных исходов. Таким образом, за все время умерли 97 404 россиянина. За минувшие сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек, за весь период — 4 130 498.

Общее число заразившихся увеличилось до 4 510 744, писала «Газета.ru». Темп прироста составляет 0,20%.

До этого показатель по числу заболевших за сутки падал ниже девяти тысяч 24 марта. Тогда в стране выявили 8861 нового пациента.

Ранее россиян предупредили, что часть ограничений из-за пандемии не исчезнет в ближайшие несколько лет. Помнить об ограничительных мерах и осторожности придется и в путешествиях.