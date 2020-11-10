Новых случаев COVID-19 в России выявили почти на тысячу меньше, чем сутки назад

Российские медики за минувшие 24 часа выявили 20 977 случаев COVID-19. Это на 821 меньше вчерашнего показателя. За все время пандемии в России зафиксировали 1 817 109 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

В течение суток от последствий заражения коронавирусом умерли 368 человек. Всего от COVID-19 скончался 31 161 пациент. Выздоровели 15 600 инфицированных. Общее число победивших болезнь в России достигло 1 350 741.

Эпицентр пандемии по-прежнему находится в Москве. Столичные медики за сутки выявили 5902 новых случая COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург (+1485), на третьем — Московская область (+685).

В Подмосковье продолжают наращивать темпы тестирования на новый вирус. В регионе уже провели 3 426 160 лабораторных исследований на 2019-nCoV. Исследования проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», лабораторий государственных медицинских организаций, а также негосударственных лабораторий.

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась во всем мире в сентябре. Во многих странах власти снова стали вводить жесткие ограничения. В России с конца октября действует всеобщий масочный режим. Часть людей отправилась на удаленку. Ученые считают, что в следующем году таких проблем с коронавирусом уже не будет, так как начнется массовая вакцинация. Сейчас препараты проходят заключительную стадию клинических испытаний на эффективность и безопасность.