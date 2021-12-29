Число невыездных должников выросло в России в 2021 году

Количество россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за рубеж из-за долгов, возросло в сравнении с предыдущими годами как минимум на 10%. Такие данные следуют из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Там указано, что с января по ноябрь текущего года количество исполнительных производств, при которых выносились постановления о временном ограничении на выезд из страны, оказалось выше отметки в 10,8 миллиона.

При этом в прошлом году за все 12 месяцев было вынесено только чуть больше 9,8 миллиона таких решений. Цифра за 2019 год ниже этого показателя еще на 2,8 миллиона, сообщил ТАСС.

По статистике ФССП, почти каждый десятый невыездной — это россиянин, который задолжал по алиментам. За 11 месяцев текущего года из-за ограничений прав на выезд россияне выплатили свыше 49,6 миллиарда рублей долгов. Их них около 1,5 миллиарда — это задолженности по выплате алиментов.

Приставы имеют право ограничивать для гражданина выезд за рубеж в том случае, если его долг превысил 30 тысяч рублей. Однако для тех, кто не платит алименты, мера может применяться при размере задолженности больше 10 тысяч рублей. Каждое постановление имеет силу на протяжении полугода, после чего, если долг все еще не оплачен, выносится новое. На 1 ноября текущего года в списках невыездных числились 4,2 миллиона человек.