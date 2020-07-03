Число наркозависимых в России снизилось почти в полтора раза

По данным газеты «Известия», в 2010 году количество выявленных случаев составляло 350 936. В 2019 году этот показатель снизился до 236 214.

Также в два раза сократилось количество пациентов с расстройствами на фоне алкоголизма. В 2000 году их было 2 355 287 человек, а в 2019 — 1 281 811 человек.