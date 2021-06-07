Число мошеннических предложений сертификатов о вакцинации выросло в Сети

После открытия границ и особенно после начала летнего сезона в Рунете выросло число сайтов, где можно купить сертификаты вакцинации и другие документы на эту же тему. Только за месяц было зарегистрировано больше 50 подобных сайтов.

Как подсчитал Telegram-канал In4security, в мае начало работать порядка 360 доменов на эту тематику. В основном это новые домены, но есть сайты, созданные в прошлые годы. Теперь у них расширился ассортимент предоставляемых услуг.

Как рассказал газете «Коммерсант» сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач, на этих сайтах предлагают купить справки о наличии антител, о медотводе и ПЦР-анализ на коронавирус».

По информации Bi.Zone, в мае зарегистрировали 51 сайт со словом cert вместе с covid, kovid, vaccin. В марте фиксировали 42 таких ресурса, в феврале — 18.

Как отметил ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Александр Черныхов, предложения таких услуг делятся на два вида.

«Первая и самая массовая группа предложений — мошенники, которые раньше массово создавали фейковые страницы, предлагающие пройти платную вакцинацию», — рассказал он.

Вторая группа — продажа настоящих сертификатов. В таком случае не исключено, что данные о вакцинации действительно могут быть занесены в реестр госуслуг.