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    13 января 2022, 10:48

    Число молодых работников в России уменьшилось почти на 500 тысяч человек за год

    РБК: число молодых работников в России сократилось на 460 тысяч человек из-за демографии

    Александр Блинов

    Число трудящихся россиян в самой работоспособной категории молодежи — от 20 до 29 лет — за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го сократилось на 460,5 тысячи человек. Об этом говорится в основанном на данных Росстата исследовании FinExpertiza, с которым ознакомился РБК.

    Число молодых работников в России уменьшилось почти на 500 тысяч человек за год

    Отмечается, что общее число работающих россиян всех возрастов за тот же период увеличилось на 1,84 миллиона, до 72,3 миллиона человек.

    Сокращение числа молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов. Тогда россияне, родившиеся в 1980-х, начали выпадать из группы в возрасте от 20 до 29 лет. Причины такого спада — демографический кризис 1990-х годов. Свою лепту внесла и пандемия. Согласно данным Росстата, за последние два года численность молодых работников по сравнению с 2019 годом снизилась на 1,4 миллиона человек.

    Всего с августа 2010 года по сентябрь 2021-го количество молодых трудоустроенных россиян уменьшилось почти на шесть миллионов, сократившись примерно на треть. Сегодня занятую молодежь представляет немногочисленное поколение 1990-х.

    Ранее СМИ со ссылкой на прогнозы Госкомстата СССР писали, что демографические потери РФ за 30 лет превысили 25 миллионов человек.