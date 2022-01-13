Число молодых работников в России уменьшилось почти на 500 тысяч человек за год

Число трудящихся россиян в самой работоспособной категории молодежи — от 20 до 29 лет — за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го сократилось на 460,5 тысячи человек. Об этом говорится в основанном на данных Росстата исследовании FinExpertiza, с которым ознакомился РБК.

Отмечается, что общее число работающих россиян всех возрастов за тот же период увеличилось на 1,84 миллиона, до 72,3 миллиона человек.

Сокращение числа молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов. Тогда россияне, родившиеся в 1980-х, начали выпадать из группы в возрасте от 20 до 29 лет. Причины такого спада — демографический кризис 1990-х годов. Свою лепту внесла и пандемия. Согласно данным Росстата, за последние два года численность молодых работников по сравнению с 2019 годом снизилась на 1,4 миллиона человек.

Всего с августа 2010 года по сентябрь 2021-го количество молодых трудоустроенных россиян уменьшилось почти на шесть миллионов, сократившись примерно на треть. Сегодня занятую молодежь представляет немногочисленное поколение 1990-х.

Ранее СМИ со ссылкой на прогнозы Госкомстата СССР писали, что демографические потери РФ за 30 лет превысили 25 миллионов человек.