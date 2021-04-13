Число молодых миллиардеров в мире удвоилось за пять лет

Зарубежные СМИ сообщили об увеличении на планете числа долларовых миллиардеров в возрасте до 40 лет.

В 2021 году таких насчитали 79. Годом ранее их было на 26 меньше. А за последнюю пятилетку в мире число молодых миллиардеров выросло в два раза. Об этом информируют «Новые известия».

У большинства молодых бизнесменов, состояние которых превышает один миллиард долларов, в 2020 году получилось увеличить свои богатства. Подобные финансовые показатели есть у 74 из 79 предпринимателей. Миллиардеры из данного перечня живут в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Китае, ОАЭ, США, Сингапуре и Швеции. Большинство находятся в США, Китае и Индии.