Число многодетных семей увеличилось в России

В России растет число многодетных семей. При этом рождаемость в стране уменьшилась. Такие выводы содержит «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленный РАНХиГС и Институтом экономической политики имени Гайдара.

Россия вымирает: уровень рождаемости обеспокоил экспертов Подробнее

Тенденция, которую отметили авторы исследования, состоит в том, что сокращение рождаемости в России происходит на фоне увеличения числа многодетных семей. При этом относительно высокий уровень многодетности отмечен в тех регионах России, где социально-экономическое положение можно назвать относительно неблагополучным, указал сайт издания «Коммерсант».

Согласно исследованию, к 2018 году в 64 регионах России стало больше семей, в которых родились третьи и последующие дети. Среди лидеров по увеличению числа многодетных семей отмечены Магаданская и Сахалинская области, а также Ненецкий и Еврейский автономные округа.

Эксперты тем временем отметили, что коэффициент рождаемости в России существенно снизился. Как отметила заведующая лабораторией РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, сейчас коэффициент рождаемости в стране выражен цифрой в 1,6, тогда как еще в 1960 году этот показатель был 2,5 ребенка на среднестатистическую женщину. По мнению эксперта, это значит, что население России стареет и сокращается и впору задуматься о мерах по повышению рождаемости.