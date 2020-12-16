Число мигрантов в России сократилось почти вдвое

В России сейчас живет около шести миллиона мигрантов. Как сообщили в МВД РФ, это значительно меньше, чем раньше.

По данным ведомства, количество иностранных граждан на территории страны может достигать 11 миллионов человек.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась», — сказано в сообщении МВД. Его процитировало РИА „Новости“.

Сейчас в стране живут 6,3 миллиона иностранцев. Вид на жительство или разрешение на временное проживание есть примерно у миллиона человек.

При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек, подчеркнули в МВД. В ведомстве отметили, что большинство легальных трудовых мигрантов работают по патентам. Соответствующие документы есть у 1,3 миллиона иностранцев. Еще 85 тысяч имеют разрешение на работу. С гражданами из государств-членов Евразийского экономического союза Россия заключила 368 тысяч трудовых или гражданско-правовых договоров».

В МВД уточнили, что большинство иностранцев — трудовые мигранты, которые живут в мегаполисах и экономических центрах.