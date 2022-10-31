Число льготников по оплате ЖКУ предложили увеличить в России | 360°

Общество 31 октября 2022, 03:24 Число льготников по оплате ЖКУ предложили увеличить в России «Известия»: Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате ЖКУ Pxhere

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Число получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предложили увеличить в России. Проект постановления правительства, как сообщили «Известия», разработал Минстрой.

Предлагается сократить максимальную долю расходов на ЖКУ для некоторых категорий россиян, при ее превышении можно будет рассчитывать на субсидию.

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Получение такой поддержки от государства зависит от того, какая часть семейного или личного бюджета уходит на расчеты по квитанциям. К примеру, если в субъекте установлен порог в 22% для всех проживающих, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его уменьшат до 10–18%, в зависимости от решения региональных властей.

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Субсидию сможет получать также и часть людей с задолженностью за ЖКУ, например, потерявшие кормильца, лишившиеся работы или потерявшие здоровье.

На социальную поддержку жителей Подмосковья в 2023 году выделят свыше 145 миллиардов рублей. Как отметила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, эта сумма на 6% больше, чем была выделена в 2022 году.