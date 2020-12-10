Число легальных самозанятых в России превысило 1,4 млн человек

Число легальных самозанятых в России превысило рубеж в 1,4 миллиона граждан. Счетная палата видит в «самом льготном налоговом режиме» потенциал для вывода предпринимателей из тени. Но, как считают аудиторы, для этого нужны дополнительные стимулы.

Счетная палата пришла к такому выводу по результатам мониторинга нового режима, пишет РБК. Его тесты стартовали в начале 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а с октября 2020-го новый налоговый режим действует во всех российских регионах.

Несмотря на все опасения по поводу того, что «самый льготный налоговый режим» будут использовать для ухода от налогов, пока не наблюдается массовых злоупотреблений. Претендовать на льготный режим могут предприниматели без наемных работников с ежемесячными доходами не выше 200 тысяч рублей, или 2,4 миллиона рублей в год. При этом, как отмечает Счетная палата, основная часть доходов самозанятых находится в диапазоне до 500 тысяч рублей в год.

По данным Федеральной налоговой службе (ФНС), число зарегистрированных самозанятых в России на 1 декабря достигло 1,434 миллиона граждан.

В начале ноября председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок посоветовала россиянам воспользоваться возможностью стать самозанятыми в период пандемии коронавируса. По ее словам, сперва человеку необходимо определиться, в какой сфере он может предложить свою работу. При этом следует оценивать и возможные риски.