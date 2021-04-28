Число кошек и собак в квартире предложили ограничить

Депутаты Заксобрания Петербурга разрабатывают законопроект, который даст регионам полномочия определять, сколько собак или кошек люди могут держать в своей квартире. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Инициатива законодателей объясняется жалобами горожан на соседей, которые фактически устраивают в своих квартирах приюты, держа по 10-20 питомцев. «Мы четко сформулировали концепцию нашей инициативы и первый пункт, который нужно решить, — это исключить возможность функционирования питомников в жилых домах», — обратил внимание председатель Комитета регионального парламента по законодательству Денис Четырбок.