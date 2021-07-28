Число контейнеров для батареек увеличили в 2,5 раза в магазинах «Пятерочка» московского региона

Жители Москвы и Подмосковья могут сдать старые батарейки в магазины «Пятерочка». Почти за три месяца число контейнеров для них в торговых точках увеличилось в 2,5 раза. Теперь батарейки принимают в 65 магазинах.

Источник фото: ТС «Пятерочка»

Сейчас сдать на переработку старые батарейки могут жители Москвы и многих подмосковных округов: Балашихи, Реутова, Долгопрудного, Домодедова, Химок, Дмитрова, Подольска, Серпухова, Звенигорода, Мытищ, Истры, Сергиева Посада, Клина и других. Узнать адреса всех магазинов, где есть контейнеры для использованных элементов питания, можно на официальном сайте.

Источник фото: ТС «Пятерочка»

Батарейки отправляют на переработку на предприятия группы компаний «Мегаполисресурс».

«„Пятерочка“ активно поддерживает экологическую повестку и последовательно занимается внедрением „зеленых“ инициатив. Мы получаем большой позитивный отклик на это со стороны гостей. Только за 2020 год торговая сеть помогла утилизировать почти тонну старых батареек. Вовлеченность гостей в наши проекты — это важный для нас показатель, и мы намерены далее укреплять и развивать „зеленое“ направление и совместными усилиями помогать нашей планете», — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».