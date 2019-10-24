  • Число киберпреступлений в России увеличилось

    24 октября 2019, 18:15

    Ольга Ситникова

    МВД России заявило, что более 200 000 преступлений в 2019 году совершено при помощи компьютерных и телекоммуникационных технологий, сообщили News.ru.

    Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц заметил, что основная проблема — отсутствие доказательной базы. Более того, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обойти закон.

    В настоящее время нет точных правил взаимодействия в интернете: они еще формируются. Киберпреступность можно победить, сплотив международные усилия.

    По информации «ПолитЭксперта«, пользователи для начала могут следовать некоторым правилам. Совершать транзакции в интернете рекомендуется, используя защищенное соединение и виртуальные счета с небольшим количеством средств. Также лучше не передавать персональные данные неизвестным людям.