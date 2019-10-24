Число киберпреступлений в России увеличилось

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц заметил, что основная проблема — отсутствие доказательной базы. Более того, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обойти закон.

В настоящее время нет точных правил взаимодействия в интернете: они еще формируются. Киберпреступность можно победить, сплотив международные усилия.

По информации «ПолитЭксперта«, пользователи для начала могут следовать некоторым правилам. Совершать транзакции в интернете рекомендуется, используя защищенное соединение и виртуальные счета с небольшим количеством средств. Также лучше не передавать персональные данные неизвестным людям.