Число кибератак на центр вирусологии «Вектор» выросло во время пандемии

В прошлом году на российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора производилось в четыре раза больше кибератак, чем годом ранее. Хакеры пытались получить доступ к технологиям создания вакцины «Спутник V».

Об этом заявил директор российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на онлайн-брифинге на площадке МИА «Россия сегодня».

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», — передало его слова РИА «Новости».

По словам Мурашова, все кибератаки были направлены на организацию несанкционированного доступа, чтобы получить технологии создания российской вакцины. Также хакеры пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы «Вектора».

В декабре прошлого года хакерским атакам подверглись зарубежные компании, которые занимаются разработкой вакцин. Злоумышленники атаковали Европейское агентство по лекарствам и получили доступ к информации по вакцине от коронавируса, которую создали компании Pfizer и BioNTech.

Накануне «Лаборатория Касперского» выявила серию кибератак на системных администраторов сайтов в России. К 23 апреля этого года компания обнаружила около четырех тысяч писем с мошеннической рассылкой, отправленных более чем по двум тысячам электронных адресов, сообщала газета «Известия».