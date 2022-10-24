Число кибератак на Россию в этом году выросло на 80% | 360°

Общество 24 октября 2022, 17:27 Число кибератак на Россию в этом году выросло на 80% Вице-премьер Чернышенко: число кибератак на Россию выросло на 80% в этом году РИА "Новости"

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В 2022 году число кибератак на Россию увеличилось на 80%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам зампреда правительства, основной целью хакеров был госсектор, сообщила пресс-служба Кремля.

По данным Чернышенко, российские специалисты ликвидировали более 25 тысяч кибератак на госресурсы и 1200 — на критическую инфраструктуру. Вице-премьер добавил, что против России воюют кибервойска всех недружественных стран и эта борьба будет продолжаться.

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«Но очень важно, что по вашему поручению организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, во всей критической инфраструктуре. Мы продолжаем эффективно обороняться», — сказал он, обращаясь к президенту.

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Чернышенко отметил, что в России уже создали несколько информационных систем, которые определят будущее цифровизации страны. Одна из них — единая биометрическая система, благодаря которой все данные граждан будут находиться в защищенном российском облаке и храниться в векторном виде, что усложняет попытку взлома.