Число кибератак через подрядчиков на госорганы за год увеличлось вдвое

За год в два раза увеличилось количество кибератак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры, такие как ИТ-системы, банки, ТЭК, объекты оборонной отрасли. Эксперты «Ростелекома-Солар» заявили, что атаки совершались через подрядчиков.

Причиной такого роста эксперты, специализирующиеся на кибербезопасности, считают набирающий популярность аутсорсинг, сообщил РБК. Компании часть внутренних процессов отдают другим организациям, но не всегда проверяют их благонадежность.

Еще одной причиной в «Ростелекоме-Солар» назвали отсутствие регулярного аудита инфраструктуры в компаниях, из-за чего в и системе могут присутствовать «незащищенные узлы, которыми пользуются или пользовались раньше подрядные организации».

Однако в мире пока не знают, как минимизировать риски кибератак, сообщил РБК иректор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков. Он отметил, что даже аттестованный регулятором на соответствие нормам информационной безопасности подрядчик может быть атакован хакерами. Компания-заказчик не может напрямую контролировать информационную безопасность аутсорсера.