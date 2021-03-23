Число камер возле знаков «Остановка запрещена» увеличат в Москве

В Москве усилят наблюдение за водителями, паркующимися в неположенном месте. Для этих целей столичные власти к 500 установленным добавят еще 250 стационарных камер.

Тендер на аренду устройств за 824 миллиона рублей, как сообщил «Коммерсант», провел столичный «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Камеры будут фиксировать парковку под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Штраф за нарушение — три тысячи рублей.

Новые комплексы появятся в центре города у станций метро «Краснопресненская», «Чистые пруды», «Парк культуры», на Павелецкой набережной, на Смоленской площади, на Охотном Ряду у здания Государственной думы, напротив входа в Московский зоопарк. Видеокамеры с фиксацией нарушений появятся у станций Московского центрального кольца (МЦК) «Хорошево» и «Перерва» (МЦД), станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» «Юго-восточная», «Улица Дмитриевская», «Лермонтовский проспект», «Строгино», «Сходненская» и у Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

До 1 сентября в столице демонтируют указатели, предупреждающие о дорожных камерах. Власти смогут это сделать в соответствии с новой редакцией ПДД. Напоминание о камерах останется лишь на въезде в столицу.