Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье перевалило за 30 тысяч

Подмосковные врачи выписали свыше 30 тысяч человек, лечившихся от COVID-19. Такие данные на утро 26 июня озвучил Мособлштаб.

Вылечиться удалось 30 491 заболевшему, включая 1489 человек за последние сутки. Стольких жителей Подмосковья выписали после отрицательных тестов на коронавирус. Перед этим число поправившихся за сутки достигло 1414.

Всего, по последним данным, в Московской области было 55 853 зараженных коронавирусом. Справиться с инфекцией не смогли 832 человека, они скончались.

Недавно стало известно, что жители Подмосковья могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. За один день планируется проводить до 30 тысяч исследований. Чтобы пройти проверку, нужно иметь полис ОМС.

Кроме того, к плановой работе стали возвращаться подмосковные больницы и клиники. Ранее они были перепрофилированы под лечение больных COVID-19.