Число хостелов в России за год сократилось вдвое

Картографическая компания 2ГИС подсчитала, что за год число работающих хостелов в городах-миллионниках сократилось на 5%. Сейчас функционируют не более 1680 объектов. Заметнее всего это в Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде. Там осталось 37, 25 и 28 хостелов соответственно. Портал Ostrovok.ru заявил, что число доступных для бронирования хостелов у него на площадке сократилось на 10 %.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что хостелы стали испытывать трудности в этом году из-за кризиса.

«Большая часть хостелов располагается в арендованных помещениях, собственники которых отказывались идти навстречу бизнесу», — пояснил он.

Глава сети «Хостел рус» Андрей Цай рассказал, что хуже всего ситуация сложилась в этой сфере в Санкт-Петербурге. Из-за ограничений по коронавирусу там уменьшился поток туристов. По данным 2ГИС, количество хостелов за год в этом городе сократилось на 14%. Сейчас там работают всего 311 объектов.

В Москве, напротив, число хостелов за последние 12 месяцев выросло на 4%. Сейчас в столице функционируют 282 мини-отеля.

«Рост обусловлен тем, что часть общежитий в городе прошла классификацию как хостелы», — прокомментировала ситуацию член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская.

Она добавила, что на самом деле в Москве сейчас работает лишь половина классических хостелов.