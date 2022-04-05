Число хакерских атак в России выросло в 4 раза

Количество хакерских атак в России в марте выросло в четыре раза, сообщили в «Лаборатории Касперского» Об этом написала «Газета.ru».

По словам специалистов, цель хакеров — не только финансовая выгода, но и саботаж работы бизнеса.

«Большинство актуальных на сегодня зловредов в качестве способа проникновения в компьютерную сеть компании-жертвы использовали фишинговые письма. В них злоумышленники, помимо прочего, убеждали сотрудников открыть якобы нормативные документ от российских ведомств и запустить вредоносное вложение», — сказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Хакеры атакуют в основном корпорации и государственные организации.