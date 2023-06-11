Общество 11 июня 2023, 01:21 Число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС достигло 77 Сальдо: число госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области выросло до 77 РИА «Новости»

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Число госпитализированных с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек. Об этом врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«Семьдесят семь человек с пострадавших территорий госпитализировали в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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По словам Сальдо, из зоны подтопления в общей сложности вывезли 6928 человек, среди них 323 ребенка. За минувшие сутки спасатели эвакуировали в безопасные районы 902 человека. Сейчас в пунктах временного размещения находятся более 1500 граждан.

Сейчас в пунктах временного размещения ведут работу по выдаче справок пострадавшим о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

Территорию Херсонской области затопило после разрушения верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По данным региональных властей, для ликвидации последствий понадобится до 1,5 миллиарда рублей.