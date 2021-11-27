Число госпитализированных после аварии в «Листвяжной» выросло до 60 человек

В Кузбассе растет число госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная». В больницах сейчас находятся 60 человек, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Обновленные данные представили в Минздраве РФ. По информации ведомства, еще 12 пациентов получают медпомощь амбулаторно, сообщило РИА «Новости».

Авария на шахте произошла утром 25 ноября. Из-за задымления погибли 46 горняков и пять спасателей. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана. Сегодня поисковые работы в «Листвяжной» возобновили.

По факту трагедии было возбуждено два уголовных дела. Все фигуранты сегодня были арестованы. Среди них директор шахты Сергей Махнаков, его заместитель и начальник участка. Никто их троих не признал свою вину.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ранее сообщил, что правительство региона окажет помощь семьям погибших и тем, кто находится на лечении. Они получат компенсации из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия.