«Больницы работают на пределе». Число госпитализаций из-за COVID-19 резко выросло в Москве

Как рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, у большинства госпитализированных (около 85%) подтверждена пневмония. У многих больных, которые поступили недавно, болезнь протекает в тяжелой форме. Как заявила Ракова, из-за большого количества пациентов резко увеличилась нагрузка и на все столичное здравоохранение.

«Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — сообщила вице-мэр.

Всего, по данным оперштаба, в московских клиниках проходят лечение более 6,5 тысячи больных COVID-19. При этом пик еще не пройден, поэтому число зараженных и госпитализированных будет расти, в этом уверены эксперты.

За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1124 человек в Москве и у 182 в Подмосковье. При этом 43% заболевших москвичей младше 45 лет.

В больнице Коммунарки COVID-19 подтвердили у 205 пациентов. На ИВЛ находятся 19 человек.