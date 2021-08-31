Число фейковых сайтов театров в России выросло за лето в 10 раз

Мошенники начали активно создавать поддельные сайты театров. Они обманывают покупателей, которые хотят купить билеты на спектакли онлайн. Только с июня по август число фишинговых доменов выросло в 10 раз — с 32 до 351.

Статистику представили эксперты компании Bi.Zone. По их данным, в поисковиках было найдено еще 319 ссылок на мошеннические театры, сообщил РБК.

Больше всего от действий злоумышленников пострадали сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова и детского театра «Аквариум». Их подделывали чаще всего.

Специалисты обратили внимание на то, что большая часть фишинговых доменов была создана на основе сайта Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта». В Bi.Zone предположили, что этом было связано с тем, что именно его интерфейс было подделать легче всего. Другой причиной могло стать отсутствие специального сертификата на сайте «Приюта комедианта». Сказался и низкий уровень его киберзащиты.

На фейковых сайтах театров мошенники размещают афишу, описание спектаклей нового сезона и уведомление о возможности покупки билетов онлайн из-за пандемии. Внешне они очень похожи на настоящие.

Самыми популярными постановками, которые преступники чаще всего предлагали купить своим потенциальными жертвам, стали «Преступление и наказание» Константина Богомолова, «Двое на качелях» Уильяма Гибсона, «Хорошо. Очень» Василия Шукшина, «Три товарища» Юрия Смекалова и Александра Цыпкина.