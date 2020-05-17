Число ежесуточно проводимых тестов на коронавирус в Москве достигло 50 тысяч

Объем ежедневных исследований на 2019-nCoV в Москве достиг рекордного показателя. Столичные медики каждый день проводят около 50 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

«Сегодня ПЦР-тестами занимается целая система лабораторий: это частные, городские, федеральные лаборатории. И за последние недели мы нарастили в разы мощности этих лабораторных исследований — вышли на рекордный уровень до 50 тысяч в сутки», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что это огромный показатель. Медики сейчас тестируют не только отдельных граждан, но и рабочие коллективы.

Ранее Собянин сообщил о старте массового бесплатного тестирования москвичей на антитела к коронавирусу с 15 мая. За два дня анализ крови на иммунитет к инфекции сдали уже около двух тысяч горожан.

Всем жителям, которых выбрали для исследования, присылают SMS или электронное письмо с приглашением в поликлинику неподалеку от дома. На основании результатов исследований московские власти будут принимать решение об отмене ограничений.