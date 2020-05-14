Число домашних родов может вырасти из-за коронавируса

Некоторые соотечественницы отказываются от поездки в роддом или перинатальный центр из-за страха перед COVID-19. Тем не менее опасения будущих мам необоснованны, заявила директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. В современных перинатальных центрах и родильных домах соблюдается санэпидрежим. Родовые отделения в основном индивидуальные: в них лежит только одна роженица и с ней работает закрепленная за ней бригада.

Благодаря вышеперечисленным мерам удается избежать случаев заражения инфекцией. Кроме того, медики уже знают, как вести беременность у женщин с выявленным коронавирусом.

А вот домашние роды могут быть опасными для ребенка и матери, даже если к ним приедет опытная акушерка. Зачастую у специалиста может не хватить знаний для оказания помощи, в частности реанимационной, в случае осложнений. Например, во время домашних родов у плода может снизиться частота сердцебиения. В этом случае понадобится вызывать скорую помощь, то есть тратить драгоценное время, пояснила Ерофеева. А еще во время родов на дому, особенно в воде, не всегда получается адекватно оценить кровопотерю.

«Я бы ни одному человеку не рекомендовал рожать на дому. Сотрудники служб, которые принимают роды на дому, умеют убеждать. Они понимают, что от этого зависит их заработок», — рассказал акушер-гинеколог Камиль Бахтияров.

В странах Европы около 70% родов проходит на дому, отметила Ерофеева. Но важно помнить, что там здоровье у женщин намного лучше, чем в России, добавила специалист.