Число долгожителей выросло в России

В прошлом году в России на 6,5% стало больше долгожителей: в стране насчитали 785,2 тысячи людей почтенного возраста. Это рекорд. Число тех россиян, которые отметили 100-летний юбилей, стало больше на треть. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По мнению специалистов, так происходит из-за того, что на смену воевавшим во время Великой Отечественной войны приходят люди, которые тогда были детьми и подростками. Эксперты уверены, что пандемия коронавируса затормозила тенденцию роста числа долгожителей.

Согласно статистике, в прошлом году население России сократилось на 577,6 тысячи человек, однако число долгожителей существенно выросло. Количество людей старше 100 лет увеличилось с 22,9 тысячи человек до 30,4 тысячи.

«В более длительной динамике рост лиц этой возрастной группы объясняется как различием когорт родившихся, так и ростом продолжительности жизни при достижении старших возрастов», — приводит издание текст сообщения Росстата.

В Минтруде России это связали с системной поддержкой пожилых.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что самую высокую продолжительность жизни среди российских регионов в 2020 году зафиксировали в Ингушетии.