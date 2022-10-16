Число долгосрочных ипотечных кредитов в московском регионе стало максимальным | 360°

Общество 16 октября 2022, 00:56 Поделиться Telegram

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Viber Число долгосрочных ипотечных кредитов в московском регионе стало максимальным Компания Est-a-Tet: доля долгосрочных ипотек в московском регионе выросла до 77% РИА «Новости»

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Покупатели квартир в новостройках Москвы и Московской области стали чаще брать долгосрочные ипотечные кредиты. Доля займов на недвижимость сроком на 20 — 30 лет выросла до 77% от всех одобренных банками. Такие данные привел сайт «Дни.ру» со ссылкой на исследование компании Est-a-Tet.

Резкий рост долгосрочных кредитов произошел за последние три месяца. При этом число займов с десятилетним сроком погашения упало до 4%, то есть сократилось в пять раз.

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Большую часть долгосрочных кредитов (79%) заемщики оформляют с государственной поддержкой. Стандартными условиями кредитования воспользовались только 18% клиентов. Оставшиеся 3% получили IT-специалисты на особых условиях.

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Размер более половины займов на покупку квартиры в новом доме составил от трех до девять миллионов рублей. Доля кредитов на сумму до 12 миллионов рублей составила 17%. При этом больше всего ипотечных сделок (86,5%) заключают при покупке жилья в Московской области. Остальная доля приходится на столицу.

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