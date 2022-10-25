Число DDoS-атак на Россию резко выросло с первых дней спецоперации | 360°

Общество 25 октября 2022, 11:14 Число DDoS-атак на Россию резко выросло с первых дней спецоперации Глава Роскомнадзора Липов сообщил о росте DDoS-атак на Россию с первых дней СВО РИА "Новости"

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С первых дней спецоперации сотни российских ресурсов подвергались продолжительным DDoS-атакам, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов, выступая на форуме «Спектр». По его данным, средняя продолжительность каждой из них в мае достигала 57 часов, сообщил ТАСС.

Липов обратил внимание, что в феврале-марте прошлого года длительность кибератак была примерно по 12 минут.

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По его словам, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования на фоне этого смогли на практике показать возможности использования разных инструментов в отражении атак.

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По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в этом году число кибератак на Россию увеличилось на 80%. Такие данные он привел на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил RT.

Зампред Банка России Герман Зубарев также сообщал о двукратном росте DDoS-атак на финансовые организации страны в третьем квартале.