Число бронирований в отелях Петербурга резко возросло

После падения спроса на места в отелях и гостиницах Петербурга в конце февраля и начале марта количество бронирований резко возросло. Об этом «Невским новостям» рассказал отельер, владелец одного из премиальных отелей Петербурга Юнис Теймурханлы.

По его словам, к концу марта у людей начал постепенно проходить шок, кроме того, это время совпало со школьными каникулами. Люди начали активнее ездить в путешествия, и это отразилось на спросе на номера в отелях.

«И самое главное для нас, что это не локальные вспышки, а тенденция. Увеличивается глубина продаж. В начале марта глубина продаж была буквально два-три дня, сейчас уже почти семь. То есть мы уже можем прогнозировать что-то на семь дней вперед. Стандартная глубина для нас — две недели — месяц, поэтому будем надеяться, что эта глубина увеличится», — объяснил отельер.