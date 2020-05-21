Число брачных контрактов увеличилось во время самоизоляции

По информации «Русской планеты», специалисты отметили резкое увеличение количества заверенных нотариусами брачных контрактов. Во время пандемии коронавирусной инфекции и режима всеобщей самоизоляции заключение договора между супругами превратилось в одну из наиболее востребованных услуг.

За апрель 2020 года зафиксировали более семи тысяч брачных контрактов. За аналогичный период прошлого года такой услугой воспользовались десять тысяч раз, однако тогда нотариусы работали в обычном режиме. Во время самоизоляции и нерабочих дней число нотариальный действий снизилось на 65%, а значит доля брачных договоров выросла.

Несмотря на прогнозы доля завещаний осталась прежней.

«Вопреки некоторым прогнозам, количество завещаний не выросло, их доля осталась прежней̆, общее число сократилось на 67% — 15 731 против 47 633 годом ранее», — уточнили в пресс-службе ФНП.