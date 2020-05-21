    21 мая 2020, 14:54

    Число брачных контрактов увеличилось во время самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик подчеркнул, что доля брачных договоров выросла за период самоизоляции. Об этом сообщил «РБК».

    По информации «Русской планеты», специалисты отметили резкое увеличение количества заверенных нотариусами брачных контрактов. Во время пандемии коронавирусной инфекции и режима всеобщей самоизоляции заключение договора между супругами превратилось в одну из наиболее востребованных услуг.

    За апрель 2020 года зафиксировали более семи тысяч брачных контрактов. За аналогичный период прошлого года такой услугой воспользовались десять тысяч раз, однако тогда нотариусы работали в обычном режиме. Во время самоизоляции и нерабочих дней число нотариальный действий снизилось на 65%, а значит доля брачных договоров выросла.

    Несмотря на прогнозы доля завещаний осталась прежней.

    «Вопреки некоторым прогнозам, количество завещаний не выросло, их доля осталась прежней̆, общее число сократилось на 67% — 15 731 против 47 633 годом ранее», — уточнили в пресс-службе ФНП.