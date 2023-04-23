Общество 23 апреля 2023, 16:10 Число бюджетных мест медицинским специальностям в российских вузах могут увеличить Премьер Мишустин поручил дать предложения по увеличению бюджетных мест в вузах для медиков

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Число бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в российских вузах могут увеличить. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июня подготовить подобные предложения. Информацию об этом разместили на сайте кабмина.

«В частности, Минобрнауки, Минфин и Минпромторг до 1 июня должны подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на повышение привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям», — также указано в сообщении.

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