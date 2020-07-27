Число безработных в России во втором квартале 2020 года выросло

В российских регионах во втором квартале 2020 года вырос уровень безработицы, следует из данных Росстата.

В указанный период уровень безработицы в стране был равен 6% от общей численности рабочей силы, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ведомства. По сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года и со вторым кварталом 2019 года, этот показатель увеличился на 1,4 процентного пункта.

Именно в период с апреля по июнь в стране активно действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Из-за этого уровень безработицы вырос с 4,7% в марте до 6,2% в июне. Однако, опросы населения и данные компаний свидетельствуют о том, что этот рост может остановиться.

В среднем уровень безработицы по регионам за год вырос на 30%. В общей сложности за год число людей без работы выросло примерно на один миллион человек.

Кабмин ранее одобрил выделение средств на выплаты пособий россиянам, которые во время пандемии коронавируса потеряли работу. На эти выплаты направят около 20 миллиардов рублей. Деньги передадут из правительственного резервного фонда Роструду, а ведомство распределит их по регионам.