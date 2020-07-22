Число безработных в России выросло в 3,5 раза с начала апреля
«Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек», — приводит РИА «Новости» слова премьер-министра России во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в прошлом году.
Мишустин добавил, что в это сложное время руководство страны максимально помогло людям, которые потеряли работу после 1 марта: увеличили пособие по безработице и на три месяца продлили выплаты тем, кто остался без работы до начала пандемии.
Ранее глава Кабмина заявил, что главная цель работы правительства — это повышение качества жизни каждого человека за счет роста экономики и развития социальной сферы. По его словам, ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу определил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.